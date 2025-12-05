  1. В Україні

Володимир Зеленський анонсував призначення нового керівника Офісу Президента

10:35, 5 грудня 2025
Президент розповів, що провів зустрічі з кандидатами на посаду керівника Офісу Президента.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом ухвалить рішення щодо нового очільника Офісу Президента. Про це він повідомив під час звернення.

За його словами, на 5 грудня призначено засідання Ставки, де розглядатимуть питання раціональнішого розподілу особового складу між підрозділами, щоб посилити бойові бригади. Зеленський наголосив, що у кожній бригаді порушують це питання, і наразі готуються відповідні рішення.

Також Президент розповів, що провів зустрічі з кандидатами на посаду керівника Офісу Президента.

«Ми обговорили формати роботи Офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника Офісу», — зазначив Зеленський.

