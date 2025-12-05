  1. В Украине

Владимир Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Офиса Президента

10:35, 5 декабря 2025
Президент рассказал, что провел встречи с кандидатами на должность руководителя Офиса Президента.
Владимир Зеленский анонсировал назначение нового руководителя Офиса Президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время примет решение относительно нового главы Офиса Президента. Об этом он сообщил во время обращения.

По его словам, на 5 декабря назначено заседание Ставки, где будут рассматривать вопрос более рационального распределения личного состава между подразделениями, чтобы усилить боевые бригады. Зеленский подчеркнул, что в каждой бригаде поднимают этот вопрос, и сейчас готовятся соответствующие решения.

Также Президент рассказал, что провел встречи с кандидатами на должность руководителя Офиса Президента.

«Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое необходимо для интересов Украины. В ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса», — отметил Зеленский.

