Найвищий суд Франції оголосив висновок щодо конституційності закону про жорсткішу міграційну політику

Конституційна рада частково або повністю відхилила 32 з 86 статей імміграційного закону.

У четвер, 25 січня, Конституційна рада Франції, яка відіграє роль найвищого суду країни, оголосила висновок щодо конституційності ініційованого закону, який передбачає суттєво жорсткішу міграційну політику Парижа. Про це повідомляє Le Monde.

Так, Конституційна рада частково або повністю відхилила 32 з 86 статей імміграційного закону. Більшість – на підставі того, що це були поправки парламентарів, не пов’язані з урядовим законопроєктом, і лише три – через неконституційність.

Скасовані положення стосуються обмеження на возз'єднання сімей, доступ до певних соціальних пільг для негромадян ЄС, та автоматичне отримання французького громадянства для людей, які народилися та виросли у Франції.

Конституційна рада також відхилила статті, що стосуються студентських віз і спеціальних віз, виданих за станом здоров'я.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що суд «підтвердив правочинність усього урядового тексту», підкресливши, що більшість положень були відхилені з процедурних причин.

В ультраправій та антиіммігрантській партії «Національне об’єднання» рішення суду розкритикували, заявивши, що питання потрібно винести на референдум.

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