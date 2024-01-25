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Суд Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Royal Romance, — голова АРМА Олена Дума

20:11, 25 січня 2024
Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію.
Суд Хорватії вирішив передати Україні арештовану яхту Медведчука Royal Romance, — голова АРМА Олена Дума
Фото: telegraf.com.ua
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У Хорватії окружний суд ухвалив рішення передати Україні яхту Віктора Медведчука на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу. Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

Вона зазначила, що відповідну інформацію було отримано від державного секретаря Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія, керівника міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушіча.

За словами Думи, було отримане запевнення, що Хорватія «очікує якнайшвидшої передачі судна Україні».

«Головне - не панікувати. АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням Окружного суду м.Спліт (Хорватія). Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії.

Крім того, Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія - Керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом м. Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу. Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує.

Також рада повідомити, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу», — розповіла Олена Дума.

Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію.

«Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном», - зазначає Дума.

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