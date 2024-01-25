Падіння Іл-76 у рф: СБУ відкрила кримінальне провадження

СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака.

Джерело фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області. Про це пише «Укрінформ».

У СБУ пояснили, що розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Досудове розслідування триває.

Вчора у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

Крім того, у ГУР зазначили, що не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Президент Володимир Зеленський доручив українським спецслужбам зʼясувати обставини падіння Іл-76 та вимагає проведення міжнародного розслідування.

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