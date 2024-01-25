«Росіяни граються із життями українських полонених», – Зеленський вимагає міжнародного розслідування збиття Іл-76

Зеленський доручив українським спецслужбам зʼясувати обставини збиття Іл-76 та вимагає проведення міжнародного розслідування.

Джерело фото: BBC

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі збитим Іл-76 у росії, наголосивши, що Україна настоюватиме на проведенні міжнародного розслідування. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

За його словами, ГУР і СБУ займаються зʼясуванням долі всіх полонених і розслідують обставини.

«Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства», – сказав президент.

Зазначивши, що росіяни «граються із життями українських полонених», Зеленський доручив встановити всі можливі факти в цьому питанні. Він також висловив довіру Генеральному штабу та Головному командувачеві з питань використання Повітряних сил.

«Факти» – це головне слово зараз», – підкреслив президент, додаючи, що Головне управління розвідки займається вивченням долі всіх полонених, а Служба безпеки України проводить розслідування всіх обставин.

Зеленський також вказав, що міністр закордонних справ України отримав завдання інформувати партнерів з наявних даних в Україні, а Київ буде настоювати на проведенні міжнародного розслідування цієї події.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76. У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

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