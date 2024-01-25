«Россияне играют с жизнями украинских пленных», – Зеленский требует международного расследования падения Ил-76

Зеленский поручил украинским спецслужбам выяснить обстоятельства сбития Ил-76 и требует проведения международного расследования.

Источник фото: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию со сбитым Ил-76 в россии, отметив, что Украина будет настаивать на проведении международного расследования. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

По его словам, ГУР и СБУ занимаются выяснением судьбы всех пленных и расследуют обстоятельства.

«Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка - доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества», - сказал президент.

Отметив, что россияне «играют с жизнями украинских пленных», Зеленский поручил установить все возможные факты в этом вопросе. Он также выразил доверие Генеральному штабу и Главному командующему по вопросам использования Воздушных сил.

«Факты» - это главное слово сейчас», - подчеркнул президент, добавляя, что Главное управление разведки занимается изучением судьбы всех пленных, а Служба безопасности Украины проводит расследование всех обстоятельств.

Зеленский также указал, что министр иностранных дел Украины получил задание информировать партнеров по имеющимся данным в Украине, а Киев будет настаивать на проведении международного расследования этого события.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию по Ил-76. В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

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