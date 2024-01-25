Деяких полонених вже обмінювали: омбудсмен Дмитро Лубінець викрив росіян в брехні зі «списками» при падінні Іл-76

За словами омбудсмена, список військовополонених, яких російські ЗМІ «відправили» 24 січня на борт Іл-76, містить розбіжності.

Деяких українських військовополонених із заявленого росіянами списку осіб, які начебто були на борту літака Іл-76, що розбився в Бєлгородській області, вже обмінювали. Про це заявив уповноважений Верховної Hади з прав людини Дмитро Лубінець, передає Sky News.

За словами омбудсмена, список військовополонених, яких російські ЗМІ «відправили» 24 січня на борт Іл-76, містить розбіжності.

«Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали», - зазначив Лубінець.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію по Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

СБУ вже відкрила кримінальне провадження щодо падіння Іл-76.

Зеленський вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 та заявив, що «росіяни граються із життями українських полонених».

Також Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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