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  1. В Україні

Українцям дозволили брати в укриття тварин: наказ МВС

20:45, 25 січня 2024
Тепер брати із собою тварин дозволено, однак ті, хто приходить з ними в укриття, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.
Українцям дозволили брати в укриття тварин: наказ МВС
Фото: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine через Getty Images
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Міністерство внутрішніх справ скасувало норму, згідно з якою тварин забороняли брати із собою в укриття. Відтепер люди, що беруть із собою тварин, повинні розміщуватись в окремих приміщеннях сховища. Про це йдеться в наказі МВС від 10 січня.

Зазначається, що документом внесли зміни до попереднього наказу, який діяв із 2018 року. Тепер брати із собою тварин дозволено, однак ті, хто приходить з ними в укриття, мають розміщуватися в окремих приміщеннях або відокремлених місцях.

Також власники тварин під час перебування у сховищі повинні постійно наглядати за ними, щоб ті не завдавали шкоди людям, іншим тваринам та майну.

Для цього вони повинні мати повідець для тих тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, і намордник для собак, якщо ті включені до переліку небезпечних порід.

У наказі людей, що хочуть привести в укриття тварин, також зобов'язали дотримуватись санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил.

Наказ набуває чинності з четверга, 25 січня.

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