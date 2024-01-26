Выплаты переселенцам уменьшат: Ирина Верещук назвала причину

Ирина Верещук отметила, что подходы к выплатам ВПЛ «должны быть более справедливыми».

Фото: minre.gov.ua

В Украине выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут оптимизированы. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

Она объяснила, что это связано с уменьшением доходной части бюджета Украины и требованиями международных партнеров.

«Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры выдвигают требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что за международными лекалами 2 года достаточно, чтобы адаптироваться», — сказала Верещук.

По данным Верещука, в Украине более 4,9 миллиона внутренних переселенцев, из которых 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Она подчеркнула, что количество переселенцев постоянно меняется из-за миграции и возвращения людей, но также отметило увеличение их количества в связи с эвакуацией из прифронтовых районов.

«Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, либо получили жилье, либо имеют высокооплачиваемую работу... подходы должны быть более справедливыми», — отметила Верещук.

Ранее сообщалось, как происходит проверка местожительства внутренне перемещенных лиц.

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