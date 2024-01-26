26 января: какой сегодня праздник и главные события

26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы.

Фото: facts.net

В пятницу, 26 января, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1993 был подписан Закон «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине». Эта служба следит за состоянием финансового баланса и достоверностью отчетов о расходах государственных средств.

Также 26 января Международный день таможенника. Праздник был создан для того, чтобы объединить все таможенные службы в мире и выявить солидарность между ними. Дату избрали в честь первой конференции, которая прошла в Брюсселе в 1953 году и была посвящена Совету таможенного сотрудничества. Саму организацию образовали годом ранее. На первой конференции присутствовали представители 17 стран Европы.

А еще 26 января Всемирный день экологического образования. Он был начат по инициативе международных организаций, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме загрязнения окружающей среды.

Какой сегодня церковный праздник

26 января в церковном календаре — день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. Ксенофонт с Марией жили в V веке благочестивой жизнью и имели двоих детей Иоанна и Аркадия. Однажды сыновья отплыли в другой город на обучение на корабле и попали в сильный шторм. Дети спаслись, но их выбросило на разные берега. Отдельно они попали в разные монастыри. Но каждому постоянно снилось, что другой брат жив. Такой же сон видели и Ксенофонт с Марией. Поэтому последние отправились в Иерусалим. Там они все наконец-то встретились. От радости Ксенофонт и Мария раздали свое имущество и пошли в монастырь. Иоанн же и Аркадий жили в пустыне и прославились своими делами.

Календарь важных событий за 26 января:

661 год — удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;

1244 год — в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;

1500 год — первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;

1699 год — заключают Карловицкий мир, завершивший 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи;

1788 год — первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии — Сидней;

1802 год — создана библиотека Конгресса США;

1808 год — в Австралии происходит так называемый «ромовой мятеж»;

1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;

1886 год — немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1893 год — Карл Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;

1905 год — в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз «Куллинан» весом 3106 каратов;

1923 год — в Харькове создают литературный союз «Гарт»;

1926 год — шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;

1930 год — Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);

1931 год — из тюрьмы освобождают Магатма Ганди;

1939 год — войска генерала Франко берут Барселону;

1949 год — компания «Американ Эйрлайнз» первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;

1950 год — вступает в силу Конституция Индии;

1956 год — в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;

1965 год — хинди становится официальным языком Индии;

1983 год — выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;

1993 год — создан Конгресс украинских националистов;

1997 год — в Чечне проходят президентские выборы — набрав 65 % голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;

1999 год — Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;

2000 год — в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;

2001 год — в Черном море тонет украинский теплоход «Память Меркурия», на борту которого находились 54 человека;

2001 год — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;

2003 год — Вейхенмайер Эрик, американец, становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

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