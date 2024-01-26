Ситуація різко змінилась: Угода щодо фінансування для України в Конгресі США під загрозою

Колишній президент Дональд Трамп закликає республіканців у Конгресі не йти на компроміс з демократами щодо угоди про посилення безпеки американського кордону бо хоче отримати від угоди більше вигоди.

Як раніше повідомлялося, Конгрес США знаходиться за крок до укладення угоди про відновлення фінансової допомоги для України.

Проте згодом ситуація змінилась. Про це поінформувало видання «Голос Америки».

Ввечері лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл на зустрічі за зачиненими дверима заявив своїм колегам, що «він вже не впевнений, чи варто далі просуватись з цією двопартійною угодою щодо безпеки південного кордону США, пославшись, що його партія опинилась у скрутному становищі, через політичну компанію 2024 року», - повідомив журналіст Остап Яриш.

Згодом видання The Washington Post повідомило, що Макконнелл визнав, що політика щодо угоди змінилася з урахуванням опозиції колишнього президента США Дональда Трампа. Хоча сам Макконнел зберігає прихильність до угоди щодо кордону та допомоги Україні та Ізраїлю.

За даними ЗМІ, ситуація пов’язана зі значним тиском Дональда Трамп на американських законодавців. Він закликає республіканців у Конгресі не йти на компроміс з демократами. Трамп не бажає вирішити питання кордону зараз, адже це, за його словами, могло б «додати балів Джо Бандену» перед виборами.

У свою чергу ключовий переговірник від демократів сенатор Кріс Мерфі сказав, що республіканці збираються ухвалити рішення найближчої доби, чи реально вони хочуть результатів, чи залишать кордон у хаосі заради політичних міркувань.

Раніше ми писали, що США без додаткового фінансування не зможуть забезпечити Україну озброєнням.

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