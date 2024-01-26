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путін «надсилає сигнали» США щодо готовності до переговорів по України, — ЗМІ

09:40, 26 січня 2024
Російський диктатор путін почав натякати США на готовність до переговорів щодо України.
путін «надсилає сигнали» США щодо готовності до переговорів по України, — ЗМІ
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Російський диктатор володимир путін почав «зондувати ґрунт» щодо готовності США до переговорів про припинення війни в Україні. Про це поінформувало агентство Bloomberg 25 січня.

Видання, посилаючись на «двох людей, близьких до Кремля», повідомило, що путін «непрямими каналами дає зрозуміти, що відкритий до дискусії, зокрема, можливо, щодо майбутніх домовленостей про безпеку в Україні».

Ці джерела заявили, що в грудні 2023 року високопосадовцям США передали «сигнали» про готовність російського лідера до переговорів «через посередника, якого вони відмовилися назвати».

«За їхніми словами, путін, можливо, готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть зрештою відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО», - пише Bloomberg.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон заявив агентству, що про існування «сигналів» від путіна їм невідомо. Вони наголосили, що не бачать ознак серйозного ставлення російського диктатора до будь-яких переговорів.

У Bloomberg вважають, що такі вкидання «можуть посіяти розбрат серед союзників України, ізолювати Київ та підірвати зусилля Президента Володимира Зеленського, спрямовані на те, щоб заручитися підтримкою його «формули світу», яка передбачає повне виведення російських військ».

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