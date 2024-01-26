Антикорсуд визнав необґрунтованими активи експосадовця митниці вартістю 2,83 млн грн

Посадовець, не маючи достатніх законних доходів, у 2020 році через третю особу придбав квартиру і 2 машиномісця у історичному центрі Одеси.

У четвер, 25 січня, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів колишнього посадовця одного із органів Державної митної служби, а саме квартири та 2 машиномісць, що розташовані у м. Одеса, вартістю 2,83 млн грн. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві нагадують, що у листопаді минулого року прокурор на підставі матеріалів НАЗК, а також доказів, зібраних НАБУ та САП, звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів ексзаступника начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби, а також стягнення з нього їх вартості – 2,83 млн грн.

«Державний службовець, не маючи достатніх законних доходів, у 2020 році через третю особу придбав квартиру і 2 машиномісця у історичному центрі Одеси. У подальшому третя особа подарувала ці обʼєкти посадовцю», - сказано у повідомленні.

Суд погодився з доводами прокурора, задовольнив позов та ухвалив стягнути вартість набутих активів у дохід держави.

У САП додали, що рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

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