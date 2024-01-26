На Донеччині затримали російського інформатора, який планував себе підірвати, якщо його викриють

Чоловік розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.

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Служба безпеки України викрила чергового російського інформатора, який збирав розвіддані про Сили оборони на Донеччині. Чоловік розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається також, що зловмисник зберігав вдома бойову гранату, яку планував підірвати, якщо його викриють правоохоронці. Однак співробітники СБУ вчасно обеззброїли та знешкодили інформатора.

Як зазначає слідство, передусім ворожий поплічник намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.

Також зловмисник готував для агресора схеми розташування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на території регіону.

Інформація потрібна була окупантам для підготовки нових ракетно-артилерійських ударів по прифронтовому місту та його околицях.

Втім, СБУ своєчасно викрила російського інформатора, задокументувала його злочинні дії і затримала. Тим самим було зірвано плани ворога щодо підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти ЗСУ.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з фсб рф.

За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти, «потрібні» ворогу.

Отримані відомості він надсилав месенджером росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику фсб, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Встановлено, що ворожий інформатор тримав у шафі свого помешкання бойову гранату, щоб підірвати себе у разі викриття.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

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