В Україні змінили вимоги до скарги на адвоката

При поданні до КДКА скаржником документів до заяви тепер необхідно додавати доказ надіслання копій таких документів іншій стороні листом з описом вкладення.

Рада адвокатів України внесла зміни до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність. Про це повідомив офіційний сайт НААУ.

При поданні до КДКА скаржником, адвокатом або представником однієї зі сторін документів до заяви (пояснень, заперечень, клопотань про долучення доказів) тепер необхідно додавати доказ надіслання копій таких документів іншій стороні листом з описом вкладення.

Аналогічна вимога передбачена при поданні скарги (заяви) до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

У НААУ нагадали, що згідно із Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Заява (скарга) адресується до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Вимоги до заяви визначаються пунктами 14, 36 Положення стосовно скарг до КДКА та ВКДКА відповідно.

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