Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд висловився щодо припинення повноважень обласних рад після введення воєнного стану та утворення військових адміністрацій

Закон «Про правовий режим воєнного стану» у будь-якому випадку не передбачає саме припинення повноважень обласних, районних рад, а лише встановлює, ці повноваження можуть бути тимчасово передані тимчасовим державним органам – військовим адміністраціям, — КАС ВС.

Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати: що показав у декларації кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров

Починав кар’єру Олександр Скомаров у прокуратурі міста Лисичанська.

Верховний Суд уточнив підстави для заміни сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень

Необхідні умови для заміни судом сторони виконавчого провадження у випадку реорганізації субʼєкта владних повноважень, - позиція Верховного Суду.

Кількість судових справ щодо встановлення місця проживання дитини із батьком зросла у 6,5 разів, - Денис Маслов

За даними голови Комітету Верховної Ради Дениса Маслова, у 2023 році у 6,5 разів зросла кількість справ у судах стосовно встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком.

  1. У світі

КНДР може здійснити «смертоносну акцію» проти Південної Кореї, — ЗМІ

11:04, 26 січня 2024
«Смертоносна акція» проти Південної Кореї може статися вже в найближчі місяці, адже позиція КНДР стає все більш провокаційною.
КНДР може здійснити «смертоносну акцію» проти Південної Кореї, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США занепокоєні через те, що лідер КНДР Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь «смертоносну акцію» проти Південної Кореї. Про це повідомило видання New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців.

Один із співрозмовників заявив, нещодавня більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і це слід сприймати серйозно.

У США офіційні особи не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові, але думають, що Кім може, наприклад, завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Тоді загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи на Півдні, але обидві сторони незабаром припинили вогонь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Романюк
    Ярослав Романюк
    голова Верховного Суду України в 2013–2017 рр.
  • Андрій Гайченко
    Андрій Гайченко
    заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
  • Володимир Бондаренко
    Володимир Бондаренко
    заступник міського голови — секретар Київської міської ради