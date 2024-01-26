КНДР може здійснити «смертоносну акцію» проти Південної Кореї, — ЗМІ

«Смертоносна акція» проти Південної Кореї може статися вже в найближчі місяці, адже позиція КНДР стає все більш провокаційною.

У США занепокоєні через те, що лідер КНДР Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити якусь «смертоносну акцію» проти Південної Кореї. Про це повідомило видання New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців.

Один із співрозмовників заявив, нещодавня більш жорстка риторика Кім Чен Ина є частиною серії провокацій і це слід сприймати серйозно.

У США офіційні особи не бачать безпосереднього ризику повномасштабної війни на Корейському півострові, але думають, що Кім може, наприклад, завдати ударів з артилерії по позиціях Південної Кореї, як це було у 2010 році. Тоді загинули військові з обох сторін, а також цивільні особи на Півдні, але обидві сторони незабаром припинили вогонь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.