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  1. Суд інфо

ВККС розпочала співбесіди з переможцями конкурсу на посади суддів місцевих судів

17:29, 23 січня 2024
Члени Комісії 23 січня провели співбесіди з 18 переможцями конкурсу, з них 15 отримали рекомендації про призначення.
ВККС розпочала співбесіди з переможцями конкурсу на посади суддів місцевих судів
Фото: vkksu.gov.ua
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У вівторок, 23 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала співбесіди з переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

Упродовж дня члени Комісії у складі трьох колегій провели співбесіди з 18 переможцями конкурсу, з них 15 отримали рекомендації про призначення.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Пасечнік Ольгу Володимирівну на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Садову Марію Іванівну на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Шепелюка Віталія Леонідовича на посаду судді Волинського окружного адміністративного суду;

Леміщака Дмитра Михайловича на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

Нестерчук Світлану Сергіївну на посаду судді господарського суду Житомирської області;

Максимчука Олександра Олексійовича на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Сластьон Анну Олегівну на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Ширант Аллу Анатоліївну на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Стецика Назара Васильовича на посаду судді Волинського окружного адміністративного суду;

Юзьківа Миколу Івановича на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду;

Бондаренка Євгена Євгеновича на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Мосійчук Лілію Мар’янівну на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

Білеру Ірину Володимирівну на посаду судді Чуднівського районного суду Житомирської області;

Бабенка Дмитра Анатолійовича на посаду судді Одеського окружного адміністративного суду;

Дубіну Марію Миколаївну на посаду судді Чернігівського окружного адміністративного суду.

Оголошено перерву у співбесіді з Караваном Романом Вікторовичем та до 13 лютого 2024 року – з Гурським Сергієм Васильовичем.     

Комісія відклала співбесіду з Квашою Софією Сергіївною.

Раніше у Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли про ймовірні строки проведення нового добору на посади суддів судів першої інстанції.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 та 8 грудня 2023 року кандидати на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів з числа адвокатів, прокурорів, науковців-правників обрали суди для здійснення кар’єри судді, а ВККС вже затвердила відповідні рейтинги. 15-16 грудня суди обрали також кандидати на посади суддів місцевих загальних судів.

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