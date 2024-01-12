Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться 23 січня

Співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів судів першої інстанції.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочинає проведення співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів з числа учасників добору на посади суддів 2017 року.

Перша група з числа 18 кандидатів на посади суддів буде проходити співбесіди 23 січня 2024 року у складі трьох колегій ВККС.

Наступна група з числа 17 кандидатів на посади суддів буде проходити співбесіди у складі двох колегій 25 січня.

Всього співбесіди відбудуться з 434 кандидатами на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів з числа учасників добору на посади суддів 2017 року.

Співбесіди відбудуться у зв’язку із набранням чинності законом 3511-IX (він же - № 10140-д від 17 листопада 2023 року), якій вносить суттєві зміни у процедуру добору на вакантні посади суддів місцевих судів.

Таким чином, вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів були докорінно змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 та 8 грудня 2023 року кандидати на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів з числа адвокатів, прокурорів, науковців-правників обрали суди для здійснення кар’єри судді, а ВККС вже затвердила відповідні рейтинги. 15-16 грудня суди обрали також кандидати на посади суддів місцевих загальних судів.

Крім того, слід зазначити, що чимала кількість кандидатів на посади суддів з першої частини добору 2017 року, яка складається з помічників суддів, зайняли посади суддів у 2020-2021 роках без проведення співбесід.

Автор В’ячеслав Хрипун

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