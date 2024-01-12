Собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся 23 января

Собеседования состоятся с 434 кандидатами на должности судей первой инстанции.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей начинает собеседования с кандидатами на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов из числа участников отбора на должности судей 2017 года.

Первая группа из числа 18 кандидатов на должности судей будет проходить собеседования 23 января 2024 года в составе трех коллегий ВККС.

Следующая группа из 17 кандидатов на должности судей будет проходить собеседования в составе двух коллегий 25 января.

Всего собеседования состоятся с 434 кандидатами на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов из числа участников отбора на должности судей 2017 года.

Собеседования состоятся в связи со вступлением в силу закона 3511-IX (он же - № 10140-д от 17 ноября 2023 года), который вносит существенные изменения в процедуру отбора на вакантные должности судей местных судов.

Таким образом, впервые в истории судебной власти Украины правила отбора на должности судей были коренным образом изменены уже после определения финального рейтинга кандидатов и проведения конкурсов на вакантные должности судей.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 и 8 декабря 2023 года кандидаты на должности судей местных административных и хозяйственных судов из числа адвокатов, прокуроров, ученых-правоведов выбрали суды для осуществления карьеры судьи, а ВККС уже утвердила соответствующие рейтинги. 15-16 декабря суды избрали также кандидаты на должности судей местных общих судов.

Кроме того, следует отметить, что немало кандидатов на должности судей из первой части отбора 2017 года, состоящей из помощников судей, заняли должности судей в 2020-2021 годах без проведения собеседований.

Автор Вячеслав Хрипун

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