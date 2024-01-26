ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 14 победителей конкурса

25 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 17 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:
Ильеву Людмилу Михайловну на должность судьи Хозяйственного суда Николаевской области;
Гуменюка Александра Александровича на должность судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;
Мороза Игоря Славиковича в должность судьи Томашпольского районного суда Винницкой области;
Худенко Андрея Антоновича на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области;
Хлимоненкову Марину Вячеславовну на должность судьи Одесского окружного административного суда;
Антипенко Виктора Павловича на должность судьи Рокитнянского районного суда Киевской области;
Деркач Татьяну Григорьевну на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области;
Молчуна Андрея Ильича на должность судьи Хозяйственного суда Ровенской области;
Мужичук Юлию Юрьевну на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области;
Бидюк Светлану Витальевну на должность судьи Хозяйственного суда Волынской области;
Бургарт Татьяну Игоревну на должность судьи Хозяйственного суда Львовской области;
Кузьмина Богдана Николаевна на должность судьи Хозяйственного суда Кировоградской области;
Педорыча Станислава Ивановича на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области;
Юрченко Виктория Сергеевна на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области.
Объявлен перерыв в собеседовании с Гулой Ульяной Ивановной, Паненко Аленой Николаевной, Демченко Татьяной Игоревной.
Ранее сообщалось, что ВККС начала собеседования с победителями конкурса на должности судей местных судов.
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