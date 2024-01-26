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ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 14 победителей конкурса

11:16, 26 января 2024
Комиссия провела собеседования с 17 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов.
ВККС рекомендовала назначить на должность судьи 14 победителей конкурса
Фото: vkksu.gov.ua
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25 января Высшая квалификационная комиссия судей Украины в составе коллегий провела собеседования с 17 победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Ильеву Людмилу Михайловну на должность судьи Хозяйственного суда Николаевской области;

Гуменюка Александра Александровича на должность судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;

Мороза Игоря Славиковича в должность судьи Томашпольского районного суда Винницкой области;

Худенко Андрея Антоновича на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области;

Хлимоненкову Марину Вячеславовну на должность судьи Одесского окружного административного суда;

Антипенко Виктора Павловича на должность судьи Рокитнянского районного суда Киевской области;

Деркач Татьяну Григорьевну на должность судьи Хозяйственного суда Одесской области;

Молчуна Андрея Ильича на должность судьи Хозяйственного суда Ровенской области;

Мужичук Юлию Юрьевну на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области;

Бидюк Светлану Витальевну на должность судьи Хозяйственного суда Волынской области;

Бургарт Татьяну Игоревну на должность судьи Хозяйственного суда Львовской области;

Кузьмина Богдана Николаевна на должность судьи Хозяйственного суда Кировоградской области;

Педорыча Станислава Ивановича на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области;

Юрченко Виктория Сергеевна на должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области.

Объявлен перерыв в собеседовании с Гулой Ульяной Ивановной, Паненко Аленой Николаевной, Демченко Татьяной Игоревной.

Ранее сообщалось, что ВККС начала собеседования с победителями конкурса на должности судей местных судов.

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