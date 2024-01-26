В Польше украинцы все чаще регистрируют ФЛП и открывают бизнесы, — СМИ

Приблизительно каждая четвертая украинская компания была зарегистрирована в Мазовецком воеводстве, затем в Нижнесилезском, Малопольском и Поморском воеводствах.

Количество предпринимателей-граждан Украины, зарегистрированных в Польше, в 2023 году было более чем на две трети больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Центральной регистрации и информации о бизнесе, проанализированные Rzeczpospolita.

Отмечается, что каждое десятое учрежденное предприятие было украинским.

По информации издания, до начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, украинцы регистрировали в Польше чуть больше 200 ФЛП в месяц.

«В марте количество компаний выросло почти до 600, но в последующие месяцы количество регистраций возросло. В апреле их количество приблизилось к 1300, а в мае и июне – к 1700. В последующие месяцы украинцы зарегистрировали более 2000 компаний, а начало 2023 еще больше ускорило эти темпы. В марте, а затем в августе, сентябре и октябре количество новых компаний выросло до 2700-2800 в месяц», - говорится в сообщении.

В целом, как отмечается, в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Приблизительно каждая четвертая украинская компания была зарегистрирована в Мазовецком воеводстве, затем в Нижнесилезском, Малопольском и Поморском воеводствах.

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