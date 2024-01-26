ВСП перевел двух судей высших специализированных судов Украины в апелляционные суды

Высший совет правосудия перевел двух судей из ВАСУ и ВХСУ в Шестой апелляционный админсуд и Северный апелляционный хозяйственный суд.

В четверг, 25 января, Высший совет правосудия принял решение о переводе судей высших специализированных судов в суды апелляционных инстанций, соответствующих специализации этих судей. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия перевел двух судей в связи с подачей личных заявлений, а именно:

судью Высшего административного суда Украины Заику Николая Николаевича – на должность судьи Шестого апелляционного административного суда;

судью Высшего хозяйственного суда Украины Вовка Ивана Владимировича - должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

Таким образом, указанные судьи смогут продолжить судейскую карьеру и осуществлять правосудие.

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