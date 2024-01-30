Падіння Іл-76: рф відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули, — ГУР

Водночас у розвідці зазначили, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит.

Країна-терорист не передає Україні тіла військовополонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що розбився під Бєлгородом 24 січня. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає «Суспільне».

«Що там були наші полонені — це заява рф і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті», — зазначив Юсов.

Водночас представник ГУР зазначив, що є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, за його словами, реакція рф та обставини катастрофи були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і рф не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

«Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота в цьому напрямку триває», — зазначив він.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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