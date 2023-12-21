Верховная Рада легализовала медицинский каннабис

248 депутатов проголосовали «за».

Верховная Рада Украины в четверг, 21 декабря, поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса во втором чтении. Таким образом депутаты приняли законопроект №7457 об использовании в медицине лекарств на основе каннабиса.

Нардепы сообщили, что 248 депутатов проголосовали «за».

21 декабря Верховная Рада продолжила рассматривать поправки ко второму чтению в законопроект 7457 о медицинском каннабисе. Напомним, что по данным народного депутата Александры Устиновой, 20 декабря парламент рассмотрел более 800 поправок. За их отстаивание она, в частности, поблагодарила главу Комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого. «Если вы увидели дымок над Верховной Радой, так это оно!» – добавила Устинова.

По словам народной депутатки Марии Мезенцевой, сегодня более 70% украинцев поддерживают легализацию медицинского каннабиса в лечебных целях, а около шести миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

Ранее мы объясняли, при каких условиях граждане смогут хранить и перевозить медицинский каннабис, а предприниматели – осуществлять розничную торговлю.

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