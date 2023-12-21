Верховна Рада легалізувала медичний канабіс

248 депутатів проголосувати «за».

Верховна Рада України у четвер, 21 грудня, підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у другому читанні. Таким чином депутати ухвалили законопроєкт № 7457 про використання в медицині ліків на основі канабісу.

Нардепи повідомили, що 248 депутатів проголосувати «за».

21 грудня Верховна Рада продовжила розглядати поправки до другого читання до законопроєкту 7457 про медичний канабіс. Нагадаємо, що за даними народного депутата Олександри Устінової, 20 грудня парламент розглянув більше 800 правок. За їхнє відстоювання вона зокрема подякувала голові Комітету з питань охорони здоров’я Михайлу Радуцькому. «Якщо ви побачили димок над Верховною Радою, то так це воно!» - додала Устінова.

За словами народної депутатки Марії Мезенцевої, сьогодні понад 70% українців підтримують легалізацію медичного канабісу в лікувальних цілях, а близько шести мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Раніше ми пояснювали, за яких умов громадяни зможуть зберігати та перевозити медичний канабіс, а підприємці – здійснювати роздрібну торгівлю.

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