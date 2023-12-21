У Києві зафіксували новий температурний рекорд

20 грудня у столиці був побитий температурний рекорд 1982 року.

У середу, 20 грудня, у столиці зафіксували температурний рекорд.

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, вчора максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5℃ рекордне значення 1982 року для цього дня і становила +10,6°С.

Найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою +15,2℃.

Раніше ми писали, що на Київщині зафіксували низку температурних рекордів.

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