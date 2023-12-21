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  1. В Україні

У Міноборони попередили: «американське громадянство» дітей Рустема Умєрова – фейк

12:50, 21 грудня 2023
У Міноборони попередили про фейк щодо «американського громадянства» дітей міністра оборони.
У Міноборони попередили: «американське громадянство» дітей Рустема Умєрова – фейк
Джерело фото: Дмитро Ларін / УП
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У Міністерстві оборони України попередило про новий фейк. Низка ЗМІ поширили інформацію про ніби-то громадянство США у дітей міністра оборони Рустема Умєрова, посилаючись на його декларацію. Однак, пояснюють у Міноборони, це не правда, адже діти Міністра (син – віком 10 років, доньки – 8 і 2 роки) — є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Рустема Умєрова немає.

У Міноборони наголосили, що українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у Посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів — США.  

«У 2016 році родина Міністра оборони України була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму», - пояснили у Міністерстві.

З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів.

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