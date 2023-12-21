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  1. В Украине

В Минобороны предупредили: «американское гражданство» детей Рустема Умерова – фейк

12:50, 21 декабря 2023
В Минобороны предупредили о фейке относительно «американского гражданства» детей министра обороны.
В Минобороны предупредили: «американское гражданство» детей Рустема Умерова – фейк
Источник фото: Дмитрий Ларин / УП
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В Министерстве обороны Украины предупредило о новом фейке. Ряд СМИ распространили информацию о якобы гражданстве США у детей министра обороны Рустема Умерова, ссылаясь на его декларацию. Однако, объясняют в Минобороны, это не правда, ведь дети Министра (сын в возрасте 10 лет, дочери – 8 и 2 года) являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Рустема Умерова нет.

В Минобороны подчеркнули, что украинские паспорта, которые им были выданы по истечении срока действия предыдущих, они получили в Посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов – США.

«В 2016 году семья Министра обороны Украины была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз вследствие систематической деятельности Рустема Умерова относительно деоккупации временно оккупированного Крыма», - пояснили в Министерстве.

С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках по поводу нарушений прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных.

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