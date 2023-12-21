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Также решили создать рабочую группу, которая будет заниматься установлением истины в вопросе наличия или отсутствия гражданства рф у главы ВККС.

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Ранее глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов уже объяснял, есть ли у него российское гражданство.

Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.

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Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович

12:42, 21 декабря 2023
ВККС решило принять меры в связи с опубликованием в СМИ данных о российском гражданстве главы ВККС.
Вести заседания ВККС, очевидно, пока будет Руслан Сидорович
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Высшая квалификационная комиссия судей на своем заседании 21 декабря рассмотрела вопрос о принятии мер в связи с опубликованием в СМИ информации о якобы наличии российского гражданства у главы ВККС Романа Игнатова.

Вел заседание вместо Романа Игнатова заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович.

Как отметил Сидорович, эта информация вызывает большой общественный интерес и ВККС не может не реагировать на появление такой информации. «Мы должны принять какие-то конкретные меры. Вероятно, подумать об объявлении соответствующего заявления», – отметил он.

Член ВККС Виталий Гацелюк предложил рассмотреть вопрос в закрытом формате.

После обсуждения ВККС решила создать рабочую группу по проверке информации о возможном наличии гражданства и делегировать туда членов ВККС Романа Сабодаша, Андрея Пасечника и Алексея Омельяна.

Также предложено общественным организациям, которые формировали ГРД, делегировать своих представителей в рабочую группу.

ВККС также решила обратиться в СБУ, МИД, ГБР, Офис Генпрокурора и ряд других органов с запросами о предоставлении информации, которая подтверждает или опровергает наличие у Романа Игнатова российского гражданства.

Напомним, ранее в интервью «Судебно-юридической газете» Роман Игнатов опроверг наличие у него российского гражданства.

Автор: Наталья Мамченко

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