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Вести засідання ВККС, вочевидь, поки буде Руслан Сидорович

ВККС вирішило вжити заходи у зв’язку з опублікуванням у ЗМІ даних про російське громадянство голови ВККС.

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Вести засідання ВККС, вочевидь, поки буде Руслан Сидорович

12:42, 21 грудня 2023
ВККС вирішило вжити заходи у зв’язку з опублікуванням у ЗМІ даних про російське громадянство голови ВККС.
Вести засідання ВККС, вочевидь, поки буде Руслан Сидорович
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Вища кваліфікаційна комісії суддів на своєму засіданні 21 грудня розглянула питання про вжиття заходів у зв’язку з опублікуванням у ЗМІ інформації про начебто наявність російського громадянства у голови ВККС Романа Ігнатова.

Вів засідання замість Романа Ігнатова заступник голови ВККС Руслан Сидорович.

Як зазначив Сидорович, ця інформація викликає великий суспільний інтерес, і ВККС не може не реагувати на появу такої інформації. «Ми повинні вжити якісь конкретні заходи. Ймовірно, подумати про оголошення відповідної заяви», зазначив він.

Член ВККС Віталій Гацелюк запропонував розглянути питання у закритому форматі.

Після обговорення ВККС вирішила утворити робочу групу з перевірки інформації щодо можливої наявності громадянства і делегувати туди членів ВККС Романа Сабодаша, Андрія Пасічника і Олексія Омельяна.

Також запропоновано громадським організаціям, які формували ГРД, делегувати своїх представників до робочої групи.

ВККС також вирішила звернутися до СБУ, МЗС, ДБР, Офісу Генпрокурора та низки інших органів із запитами про надання інформації, яка підтверджує або спростовує наявність у Романа Ігнатова російського громадянства.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Роман Ігнатов спростував наявність у нього російського громадянства.

Автор: Наталя Мамченко

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