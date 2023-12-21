Рустем Умєров «на 100% упевнений», що Крим буде звільнено в 2024 році

Міністр оборони заявив, що Крим може бути звільнений у 2024 році — це стратегічна ціль України.

Міністр оборони Рустем Умєров впевнений у можливості визволення тимчасово окупованого Криму у 2024 році. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню BILD.

«Він (Рустем Умєров) навіть переконаний, що Кримський півострів, анексований росією в 2014 році, може бути звільнений наступного року: «Я впевнений на 100 відсотків. Це наша стратегічна мета», – йдеться у матеріалі.

Умєров також зазначив, що сьогодні рф знаходиться на темній стороні світу, акцентуючи на тому, що ще важливіше: режим Путіна засуджує весь цивілізований світ.

Міністр переконаний: «Те, що ми переможемо, питання взагалі не йде».

Він також заявив, що не сумнівається у продовженні підтримки США.

«Я не думаю, що США йдуть. Обидві сторони в Конгресі підтримали Україну. Вони розуміють, що сили зла хочуть змінити світовий порядок. Вони вселяють у нас упевненість, що ми зможемо дотримуватися нашого планування», – наголосив глава відомства.

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