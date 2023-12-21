Рустем Умеров «на 100% уверен», что Крым будет освобожден в 2024 году

Министр обороны заявил, что Крым может быть освобожден в 2024 году - это стратегическая цель Украины.

Министр обороны Рустем Умеров уверен в возможности освобождения временно оккупированного Крыма в 2024 году. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию BILD.

«Он (Рустем Умеров) даже убежден, что Крымский полуостров, аннексированный россией в 2014 году, может быть освобожден в следующем году: «Я уверен на 100 процентов. Это наша стратегическая цель», – говорится в материале.

Умеров также отметил, что сегодня рф находится на темной стороне мира, акцентируя на том, что еще важнее: режим Путина осуждает весь цивилизованный мир.

Министр убежден: «То, что мы победим, вопроса вообще не идет».

Он также заявил, что не сомневается в продолжении поддержки США.

«Я не думаю, что США уходят. Обе стороны в Конгрессе поддержали Украину. Они понимают, что силы зла хотят изменить мировой порядок. Они внушают нам уверенность, что мы сможем придерживаться нашего планирования», – подчеркнул глава ведомства.

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