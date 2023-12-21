В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

20 декабря в столице был побит температурный рекорд 1982 года.

В среду, 20 декабря, в столице зафиксировали температурный рекорд.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, вчера максимальная температура воздуха в Киеве превысила на 1,5℃ рекордное значение в 1982 году и составляла +10,6°С.

Самым теплым днем декабря в Киеве остается 15 число 2019 с температурой +15,2℃.

Ранее сообщалось, что в Киевской области зафиксировали ряд температурных рекордов.

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