Технічні коноплі можна буде вирощувати без дозволів і ліцензій: у Мінагрополітики розкрили деталі

Мінагрополітики планує створити реєстр виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин.

Фото: agravery.com

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що відомство наразі напрацьовує нормативні документи згідно із Законом № 7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності». Про це він сказав під час круглого столу, на якому обговорювались положення Закону, передає пресслужба відомства.

Наразі документ перебуває на підписі у Президента України. Разом з тим, за словами Тараса Висоцького, Мінагрополітики вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

«Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння», - зазначив Тарас Висоцький.

Перший заступник Міністра додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

Він також наголосив, що Закон про обіг технічних конопель – це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

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