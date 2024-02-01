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  1. В Україні

Технічні коноплі можна буде вирощувати без дозволів і ліцензій: у Мінагрополітики розкрили деталі

15:55, 1 лютого 2024
Мінагрополітики планує створити реєстр виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин.
Технічні коноплі можна буде вирощувати без дозволів і ліцензій: у Мінагрополітики розкрили деталі
Фото: agravery.com
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Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький повідомив, що відомство наразі напрацьовує нормативні документи згідно із Законом № 7457 «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності». Про це він сказав під час круглого столу, на якому обговорювались положення Закону, передає пресслужба відомства.

Наразі документ перебуває на підписі у Президента України. Разом з тим, за словами Тараса Висоцького, Мінагрополітики вже працює над  проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

«Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння.  Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння», - зазначив Тарас Висоцький.

Перший заступник Міністра додав, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.

Він також наголосив, що Закон про обіг технічних конопель – це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.

Раніше ми писали, що Верховна Рада розблокувала підписання закону про медичний канабіс.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу.

Додамо, хто та як зможе вирощувати медичний канабіс.

Крім того, парламент зняв відповідальність з людей, які за е-рецептом отримають ліки на основі канабісу.

Додамо, поліцейських каратимуть позбавленням волі до 15 років за бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками.

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