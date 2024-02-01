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Шахрайським шляхом заволоділи землями закарпатців на майже 1,8 млн грн: судитимуть депутата та двох його спільників

22:40, 1 лютого 2024
Депутат сільради організував схему незаконного відчуження земель від жителів одного з сіл на Хустщині.
Шахрайським шляхом заволоділи землями закарпатців на майже 1,8 млн грн: судитимуть депутата та двох його спільників
Фото: Закарпатська обласна прокуратура
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На Закарпатті скерували до суду обвинувальний акт cтосовно організованої групи у складі депутата сільської ради Хустського району, землевпорядника та нотаріуса за фактом шахрайства, повідомляє обласна прокуратура.

Землевпоряднику та нотаріусу також інкриміновано підроблення офіційних документів та зловживання повноваженнями (ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України), а депутату – пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 358 КК України).

Як повідомляється, депутат організував схему незаконного відчуження земель від жителів одного з сіл на Хустщині. Шляхом обману він отримував від громадян акти на право власності на ділянки.

У подальшому таємно від реальних власників проводилося фіктивне переоформлення ряду документів. До цього процесу чоловік залучив двох спільників – інженера-землевпорядник та приватного нотаріуса. Вони складали та видавали підроблену документацію.

Шахрайську схему налагодили під виглядом допомоги закарпатцям в оформленні земель. Водночас кінцевою метою було їх відчуження на користь третіх осіб.

Протягом 2018-2020 років неправомірні дії фігурантів завдали громадським інтересам збитки на майже 1,8 млн грн.

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