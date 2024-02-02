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  1. В Україні

Ірландія хоче скоротити виплати для усіх українських біженців: що відомо

08:51, 2 лютого 2024
Уряд країни планує скоротити соціальні виплати для всіх українських біженців, які проживають у державному житлі, незалежно від дати прибуття.
Ірландія хоче скоротити виплати для усіх українських біженців: що відомо
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Ірландія має намір скоротити соціальні виплати для всіх українських біженців, які проживають у державному житлі, незалежно від дати прибуття. Про це заявила міністр соціального захисту населення Хізер Хамфріс, передає irishexaminer.com.

Так, у лютому набувають чинності нові правила про скорочення виплат лише для новоприбулих біженців.

Хамфріс зазначила, що у майбутньому може бути прийнято рішення зменшити соціальні виплати всім українським біженцям.

Згідно з новим законом, щотижневі виплати новоприбулим українським біженцям зменшать із 220 євро до 38,80 євро. Уряд також запровадить 90-денний ліміт для українських біженців у державних помешканнях. Але вони матимуть право на повну виплату допомоги на дітей.

«Люди повинні взяти на себе відповідальність і вирішити, що якщо вони збираються залишитися в Ірландії, то їм доведеться або знайти роботу, власне житло, або рухатися далі», – зазначила міністр.

Під час перебування у державному житлі біженці отримають підтримку у пошуку роботи та приватного житла – на ринку оренди або через схему застави будинків Червоного Хреста.

Згідно з новими планами, новоприбулі українці мають залишатися у встановлених центрах розміщення. Перші з них мають бути розташовані в Страдбаллі в графстві Ліїш та Балліогані в Дубліні.

Коли українські біженці залишать державний заклад, вони зможуть претендувати на вищі рівні соціального забезпечення, якщо відповідатимуть вимогам.

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