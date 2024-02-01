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На Львівщині суд конфіскував у власника стаффордширського тер'єра: тварина напала на перехожу

22:21, 1 лютого 2024
Суд також оштрафував власника собаки.
На Львівщині суд конфіскував у власника стаффордширського тер'єра: тварина напала на перехожу
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На Львівщині чоловіка визнали винним у неналежному утриманні собаки та конфіскували тварину. Про це повідомляє zaxid.net. 

Відповідне рішення ухвалив Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини. Чоловіку призначили штраф 2550 грн з конфіскацією собаки породи стаффордширський тер'єр. 

Зазначається, що чоловік  1 грудня 2023 року гуляв зі своїм собакою у Дрогобичі. Тварина була без намордника та поводка. Собака вкусив перехожу жінку, після цього вона зверталась за медичною допомогою. Не уточнюється, які саме травми отримала жінка.

Щодо власника собаки поліція склала протокол про адміністративне правопорушення через неналежне утримання тварини. На розгляд справи у суді власник тварини не прийшов.

Суддя призначила власнику стаффордширського тер'єра 2550 грн штрафу з конфіскацією собаки. На постанову ще може бути подана апеляція.

Раніше ми писали, що на Київщині собака бійцівської породи покусав двох дітей.

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