Во Львовской области суд конфисковал у владельца стаффордширского терьера: животное напало на прохожую

Суд также оштрафовал владельца собаки.

Во Львовской области мужчину признали признан виновным в ненадлежащем содержании собаки и конфисковали животное. Об этом сообщает zaxid.net.

Соответствующее решение принял Дрогобычский горрайонный суд Львовщины. Мужчине назначен штраф 2550 грн с конфискацией собаки породы стаффордширский терьер.

Отмечается, что мужчина 1 декабря 2023 гулял со своей собакой в Дрогобыче. Животное было без намордника и поводка. Собака укусила прохожую женщину, после этого она обращалась за медицинской помощью. Не уточняется, какие именно травмы получила женщина.

В отношении владельца собаки полиция составила протокол об административном правонарушении из-за ненадлежащего содержания животного. На рассмотрение дела в суде владелец животного не пришел.

Судья назначила владельцу стаффордширского терьера 2550 грн штрафа с конфискацией собаки. На постановление еще может быть подана апелляция.

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