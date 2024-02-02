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  1. В Украине

Ирландия хочет сократить выплаты всем украинским беженцам: что известно

08:51, 2 февраля 2024
Правительство страны планирует сократить социальные выплаты для всех украинских беженцев, проживающих в государственном жилье, вне зависимости от даты прибытия.
Ирландия хочет сократить выплаты всем украинским беженцам: что известно
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Ирландия намерена сократить социальные выплаты для всех украинских беженцев, проживающих в государственном жилье, вне зависимости от даты прибытия. Об этом заявила министр социальной защиты населения Хизер Хамфрис, передает irishexaminer.com.

Так, в феврале вступают в силу новые правила о сокращении выплат только для вновь прибывших беженцев.

Хамфрис отметила, что в будущем может быть принято решение снизить социальные выплаты всем украинским беженцам.

Согласно новому закону, еженедельные выплаты новоприбывшим украинским беженцам снизят с 220 евро до 38,80 евро. Правительство также введет 90-дневный лимит для украинских беженцев в государственных помещениях. Но они будут иметь право на полную выплату пособия на детей.

«Люди должны взять на себя ответственность и решить, что если они собираются остаться в Ирландии, то им придется либо найти работу, собственное жилье, либо двигаться дальше», - отметила министр.

Во время пребывания в государственном жилье беженцы получат поддержку в поиске работы и частного жилья – на рынке аренды или по схеме залога домов Красного Креста.

Согласно новым планам новоприбывшие украинцы должны оставаться в установленных центрах размещения. Первые из них должны быть расположены в Страдбалле в графстве Лииш и Баллиогане в Дублине.

Когда украинские беженцы покинут государственное учреждение, они смогут претендовать на более высокие уровни социального обеспечения, если будут отвечать требованиям.

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