Мошенническим путем завладели землями закарпатцев почти на 1,8 млн грн: будут судить депутата и двух его сообщников

Депутат сельсовета организовал схему незаконного отчуждения земель от жителей одного из сел Хустщины.

На Закарпатье направили в суд обвинительный акт относительно организованной группы в составе депутата сельского совета Хустского района, землеустроителя и нотариуса по факту мошенничества, сообщает областная прокуратура.

Землеустроителю и нотариусу также инкриминированы подлог официальных документов и злоупотребление полномочиями (ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины), а депутату – пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 27 ч .2 ст.358 УК Украины).

Как сообщается, депутат организовал схему незаконного отчуждения земель от жителей одного из сел в Хустском районе. Путем обмана он получал от граждан акты на право собственности на участки.

В дальнейшем тайно от реальных собственников производилось фиктивное переоформление ряда документов. К этому процессу мужчина привлек двух сообщников – инженера-землеустроителя и частного нотариуса. Они составляли и выдавали поддельную документацию.

Мошенническую схему наладили под видом помощи закарпатцам в оформлении земель. В то же время, конечной целью было их отчуждение в пользу третьих лиц.

В течение 2018-2020 годов неправомерные действия фигурантов нанесли общественным интересам ущерб почти на 1,8 млн грн.

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