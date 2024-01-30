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Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

Документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля

У кандидатов возникли трудности с подтверждением уровня владения украинским и иностранным языками.

Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

  1. В Украине

Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все, - законопроект о мобилизации

21:13, 30 января 2024
Согласно новому законопроекту работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут отсрочки.
Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все, - законопроект о мобилизации
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Как мы писали, Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Детали о новом законопроекте сообщило Минобороны.

В документе исключается право на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы. Работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут отсрочки.
Государственные служащие бронируются, как все.

Председатели городских и поселковых советов, территориальных общин -  имеют бронь. Военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления – 50% военнообязанных.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров. 

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Также стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации.

Кроме того, сообщалось, какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации.

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