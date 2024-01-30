Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все, - законопроект о мобилизации

Согласно новому законопроекту работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут отсрочки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как мы писали, Кабинет Министров Украины одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. Детали о новом законопроекте сообщило Минобороны.

В документе исключается право на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы. Работники Нацполиции, ГБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут отсрочки.

Государственные служащие бронируются, как все.

Председатели городских и поселковых советов, территориальных общин - имеют бронь. Военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления – 50% военнообязанных.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров.

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Также стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации.

Кроме того, сообщалось, какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.