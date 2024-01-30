В Раду внесли новый законопроект о мобилизации

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета.

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Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Как мы писали, сегодня правительство утвердило новый проект закона о мобилизации.

В Минобороны показали инфографику с основными нормами нового законопроекта о мобилизации.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки.

Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров.

В Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Также стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации.

Кроме того, сообщалось, какие требования предъявляют в Верховной Раде к новому законопроекту о мобилизации.

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