Соавтор законопроекта о Службе дисциплинарных инспекторов Денис Маслов задался вопросом, почему даже за высокий оклад отсутствуют желающие возглавить Службу

Председатель Комитета и соавтор законопроекта о Службе дисциплинарных инспекторов Денис Маслов выразил мнение, что желающих возглавить Службу нет, возможно, потому что руководитель Службы будет иметь статус пожизненного PEP.

Соавтор законопроекта 9483-2 относительно изменения статуса и порядка формирования Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, председатель Комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов задался вопросом, почему отсутствуют желающие возглавить эту Службу.

«Почему отсутствуют желающие занять должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов ВСП

Возможно, потому, что руководитель этой Службы, в отличие от своего зама и самих инспекторов, является государственным служащим категории «А», а значит, является ПЭП-ом?

А может потому, что он еще и должен владеть английским или французским?

И даже оклад в 40 прожиточных минимумов (122 тыс. гривен) почему-то не способен мотивировать потенциальных кандидатов», – прокомментировал эту ситуацию Денис Маслов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», пока не нашлось ни одного претендента на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов при Высшем совете правосудия. Поэтому ВСП был вынужден продлить сроки подачи документов для участия в конкурсе до 14 февраля.

К должности руководителя службы высокие квалификационные требования. Так, нужно иметь не менее 30 лет, диплом о высшем юридическом образовании и стаж в сфере права не менее 7 лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций не менее 3 лет, а также свободно владеть и, соответственно, предоставить копию сертификата международного образца или иного документа, подтверждающего свободное владение английским или французским языком не ниже уровня В2.

Напомним, что именно в Комитете ВР по вопросам правовой политики разрабатывалась финальная редакция закона, согласно которому и были определены высокие требования к руководителю Службы дисциплинарных инспекторов. Законопроект тогда зарегистрировали народные депутаты от «Слуги народа» Павел Павлиш, Денис Маслов и другие.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», уже зарегистрировано 95 заявлений от кандидатов на 24 вакантных должности дисциплинарных инспекторов. Кроме того, из указанного количества кандидатов 37 одновременно претендуют на занятие должности заместителя руководителя Службы. Только на должность заместителя Службы претендуют еще 8 кандидатов. На должность руководителя кандидатов пока нет.

Сколько получат дисциплинарные инспекторы

Должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года, заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов – в размере 35 прожиточных минимумов, дисциплинарного инспектора – в размере 30 прожиточных минимумов.

Ранее Высший совет правосудия в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» относительно того, будут ли применяться для расчета должностного оклада Службы дисциплинарных инспекторов так называемые уменьшенные размеры прожиточного минимума (2102 грн) или должностной оклад будет рассчитываться с «общего» прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного Законом о Государственном бюджете на 2024 год (то есть 3028 грн), отметила, что статьей 7 Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами на уровне 2102 грн.

«Таким образом, для расчета должностного оклада лиц службы дисциплинарных инспекторов будет применяться уменьшенный размер прожиточного минимума - 2102 гривны», - подчеркнули в ВСП.

Итак:

руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад 84 080 грн,

заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – 73 570 грн,

дисциплинарный инспектор – 63060 грн.

Вместе с тем, как указали в ВСП, к постоянным составляющим заработной платы руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителю и дисциплинарным инспекторам отнесены должностной оклад, надбавка за ранг государственного служащего и надбавка за выслугу лет на государственной службе.

На дисциплинарных инспекторов распространяется действие Закона «О государственной службе», согласно которому они имеют право на надбавку за выслугу лет (ее размер определяется настоящим Законом) и надбавку за ранг государственного служащего (ее размер определяется Кабинетом Министров).

Размер этих надбавок уже будет зависеть от того, кого выберут в состав Службы. Впрочем, учитывая высокие требования, такие надбавки у них, скорее всего, будут.

Кроме того, дисциплинарным инспектором может быть назначен судья в отставке, а для отставки судья должен иметь стаж работы в должности судьи не менее 20 лет. Следовательно, в статусе «рядового» дисциплинарного инспектора он сможет получать прибавку за выслугу лет до 31 530 грн плюс к окладу (в стаж госслужбы засчитывается время пребывания в должности судьи).

Следовательно, для руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, имеющего выслугу лет, вознаграждение может составлять и значительно больше, чем 84 тысячи грн.

Автор: Наталья Мамченко

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