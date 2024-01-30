В рф «лег» интернет: из-за масштабного сбоя не работают сотни сайтов и сервисов

Не открываются сайты и приложения банков, такси, маркетплейсов, СМИ и поисковые системы.

В центральной части россии фиксируются сбои в ряде мобильных операторов и провайдеров: не открываются многие сайты и приложения в зоне "ru". Об этом пишут россми.

Большинство сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкортостане и Костромской области.

У пользователей не открываются сайты "Яндекс" и "Вконтакте" (запрещенная в Украине соцсеть). Также недоступны приложения различных сервисов (приложения "Тинькофф", Avito, Wildberries и другие).

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