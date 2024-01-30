В рф «ліг» інтернет: через масштабний збій не працюють сотні сайтів та сервісів

Не відкриваються сайти та додатки банків, таксі, маркетплейсів, ЗМІ та пошукові системи.

У центральній частині росії фіксуються збої у низці мобільних операторів і провайдерів: не відкриваються багато сайтів і додатків у зоні "ru". Про це пишуть росзмі.

Більшість збоїв зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області.

У користувачів не відкриваються сайти Яндекс" і "Вконтакте" (заборонена в Україні соцмережа). Також недоступні додатки різних сервісів (додатки "Тінькофф", Avito, Wildberries та інші).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.