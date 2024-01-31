На Одещині на ремонті укриття у школі привласнили 700 тисяч гривень

Підрядники завищили обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів.

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області перед судом постануть посадовиця сільради та троє підрядників, які привласнили бюджетні гроші під час ремонту протирадіаційного шкільного укриття у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що підрядники заволоділи бюджетними коштами під час виконання підрядних робіт з поточного ремонту протирадіаційного укриття закладу загальної середньої освіти у Білгород-Дністровському районі.

Вони завищили обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшили суму начебто витрачених коштів на ремонт бомбосховища.

Також судитимуть посадовицю однієї з сільських рад Білгород-Дністровського району, яка підписала акти приймання виконаних будівельних робіт не проконтролювавши й не переконавшись у повноті фактично виконаних підрядниками робіт.

Внаслідок таких протиправних дій на рахунки підрядників безпідставно перераховано за актами виконаних робіт майже 700 000 гривень.

З метою відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди прокуратурою пред’явлений позов.

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