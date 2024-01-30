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Кабмін підтримав ініціативу АРМА щодо посилення відповідальності працівників Агентства за службову недбалість

19:19, 30 січня 2024
Для співробітників АРМА введуть покарання за неналежне виконання роботи.
Кабмін підтримав ініціативу АРМА щодо посилення відповідальності працівників Агентства за службову недбалість
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Працівників Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) притягатимуть до дисциплінарної відповідальності за неналежне управління активами.

30 січня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АРМА.

Цей документ розроблений за ініціативи голови АРМА Олени Думи та на виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки.

Нові норми змінюють підстави та порядок притягнення працівників Нацагентства до дисциплінарної відповідальності та запроваджує окремі підстави для притягнення працівників АРМА до неї (крім посад державної служби категорії «А»).

Підставою для службового покарання вважатиметься:

  • умисне або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом;
  • порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими АРМА в управління;
  • нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами чи спроб відчуження активів управителем;
  • незаконне розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала відома працівнику у зв’язку з виконанням ним своїх повноважень;
  • інші підстави, передбачені Законом України «Про державну службу» для працівників АРМА, які є державними службовцями, та КЗпПУ.

Новації передбачають, що для розгляду застосування дисциплінарних стягнень до працівників Агентства створюється Дисциплінарна комісія. Її склад та Положення затверджується Головою АРМА. Саме цей робочий орган ухвалюватиме рішення про наявність чи відсутність у вчинках працівника Нацагентства дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.

Прийняття відповідних змін дозволяє усунути низку прогалин та корупційних ризиків у діяльності Агентства.

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