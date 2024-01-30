Кабмин поддержал инициативу АРМА по усилению ответственности работников Агентства за служебную халатность

Работники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), будут привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее управление активами.
30 января Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений» относительно оснований привлечения к дисциплинарной ответственности работников АРМА.
Этот документ разработан по инициативе председателя АРМА Елены Думы и выполнения мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023—2025 годы.
Новые нормы изменяют основания и порядок привлечения работников Нацагентства к дисциплинарной ответственности и вводят отдельные основания привлечения работников АРМА к ней (кроме должностей государственной службы категории «А»).
Основанием для служебного наказания будет считаться:
- умышленное или вследствие халатности нарушения установленного порядка определения управляющего активом;
- нарушение установленного порядка проверки эффективности управления арестованными активами, переданными АРМА в управление;
- нереагирование или нарушение установленного порядка реагирования на полученную информацию и/или установленные факты ненадлежащего управления активами или попыток отчуждения активов управляющим;
- незаконное разглашение информации с ограниченным доступом, ставшей известной работнику в связи с исполнением им своих полномочий;
- другие основания, предусмотренные Законом Украины «О государственной службе» для работников АРМА, являющихся государственными служащими, и КЗоТ.
Новации предполагают, что для рассмотрения применения дисциплинарных взысканий к работникам Агентства создается Дисциплинарная комиссия. Ее состав и Положение утверждается Главой АРМА.
Именно этот рабочий орган будет принимать решение о наличии или отсутствии в поступках работника Нацагентства дисциплинарного проступка и оснований его привлечения к дисциплинарной ответственности с определением рекомендованного вида дисциплинарного взыскания.
Принятие соответствующих изменений позволяет устранить ряд пробелов и коррупционных рисков в деятельности Агентства.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.