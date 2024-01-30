Кабмин поддержал инициативу АРМА по усилению ответственности работников Агентства за служебную халатность

Для сотрудников АРМА будет введено наказание за ненадлежащее выполнение работы.

Работники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), будут привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее управление активами.

30 января Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Национальном агентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений» относительно оснований привлечения к дисциплинарной ответственности работников АРМА.

Этот документ разработан по инициативе председателя АРМА Елены Думы и выполнения мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023—2025 годы.

Новые нормы изменяют основания и порядок привлечения работников Нацагентства к дисциплинарной ответственности и вводят отдельные основания привлечения работников АРМА к ней (кроме должностей государственной службы категории «А»).

Основанием для служебного наказания будет считаться:

умышленное или вследствие халатности нарушения установленного порядка определения управляющего активом;

нарушение установленного порядка проверки эффективности управления арестованными активами, переданными АРМА в управление;

нереагирование или нарушение установленного порядка реагирования на полученную информацию и/или установленные факты ненадлежащего управления активами или попыток отчуждения активов управляющим;

незаконное разглашение информации с ограниченным доступом, ставшей известной работнику в связи с исполнением им своих полномочий;

другие основания, предусмотренные Законом Украины «О государственной службе» для работников АРМА, являющихся государственными служащими, и КЗоТ.

Новации предполагают, что для рассмотрения применения дисциплинарных взысканий к работникам Агентства создается Дисциплинарная комиссия. Ее состав и Положение утверждается Главой АРМА.

Именно этот рабочий орган будет принимать решение о наличии или отсутствии в поступках работника Нацагентства дисциплинарного проступка и оснований его привлечения к дисциплинарной ответственности с определением рекомендованного вида дисциплинарного взыскания.

Принятие соответствующих изменений позволяет устранить ряд пробелов и коррупционных рисков в деятельности Агентства.

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