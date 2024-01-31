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  1. В Украине

В Одесской области на ремонте укрытия в школе присвоили 700 тысяч гривен

10:36, 31 января 2024
Подрядчики завысили объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов.
В Одесской области на ремонте укрытия в школе присвоили 700 тысяч гривен
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В Одесской области перед судом предстанут чиновник сельсовета и трое подрядчиков, которые присвоили бюджетные деньги во время ремонта противорадиационного школьного укрытия в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что подрядчики завладели бюджетными средствами при выполнении подрядных работ по текущему ремонту противорадиационного укрытия заведения общего среднего образования в Белгород-Днестровском районе.

Они завысили объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличили сумму потраченных средств на ремонт бомбоубежища.

Также будут судить должностное лицо одного из сельских советов Белгород-Днестровского района, которое подписало акты приемки выполненных строительных работ не проконтролировав и не убедившись в полноте фактически выполненных подрядчиками работ.

В результате таких противоправных действий на счета подрядчиков безосновательно перечислено по актам выполненных работ почти 700 000 гривен.

В целях возмещения причиненного уголовным правонарушением вреда прокуратурой предъявлен иск.

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